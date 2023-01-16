У Луцьку в спальному мікрорайоні знайшли застреленим подружжя лучан. На тілах чоловіка та дружини виявили вогнепальні поранення, поруч лежала рушниця. Двері були замкнені зсередини, тож наразі поліція підозрює, що це було вбивство та самогубство.

Про знайдене у квартирі на проспекті Соборності мертве подружжя стало відомо в понеділок, 16 січня, після повідомлення ВолиньPost. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині цю інформацію підтвердили.

Зазначається, що напередодні, 15 січня, до поліції надійшло повідомлення про знайдених мертвими подружжя лучан. Тіла чоловіка та дружини були з вогнепальними пораненнями, поруч лежала рушниця. Чоловікові було 67 років, а його дружині – 61 рік.

«Двері були замкнені зсередини. Ймовірно, маємо справу із вбивством і самогубством», – повідомила інспекторка сектору комунікації Марина Балдич.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.