Чоловік підпалив себе навпроти українського консульства в Кракові

У Кракові помер 62-річний українець, який здійснив акт самоспалення перед консульством України в Польщі. Попри операцію чоловік, який проживав у Польщі, помер, повідомило у понеділок, 17 квітня, видання RML24.

Українець помер від опіків, помер вдень 17 квітня. Він перебував у критичному стані та не витримав травм, які спричинив сам.

«На жаль, попри зусилля лікарів-спеціалістів з Малопольського центру опіків та пластики, сьогодні вдень помер пацієнт, якого 13 квітня госпіталізували до лікарні Ридигера у важкому стані, отриманому внаслідок самопідпалу перед українським консульством», – повідомила речниця лікарні Едіта Пржибильська.

Нагадаємо, зранку 13 квітня, поблизу будівлі генерального консульства України в Кракові, українець підпалив себе за допомогою легкозаймистої речовини. Спочатку він стояв у черзі до консульства, проте згодом почав вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян. Він звернувся до українських чоловіків, які зібралися перед консульством, а потім підпалив себе.