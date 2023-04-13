Консульство України в Кракові

Зранку у четвер, 13 квітня, біля будівлі генерального консульства України в Кракові здійснив спробу самоспалення українець, який проживає у Польщі. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомив прес-офіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех, спробу самопідпалу здійснив 63-річний українець.

Чоловік спершу стояв у черзі до консульства. Відтак почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та почав бігати.

Повідомляється, що громадянин України вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян. Він звернувся до українських чоловіків, які зібралися перед консульством.

На місці працює поліція, про подію сповістили прокуратуру.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив інформацію «Громадському». За його даними, українця у тяжкому стані доставили до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний.

Консули, за словами Ніколенка, також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють звʼязок із його рідними.