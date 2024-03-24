Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

У Виноградові, що на Закарпатті, правоохоронці затримали 33-річного місцевого мешканця, який під час конфлікту вистрілив із травматичної зброї у свого опонента. Про це у неділю, 24 березня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

У суботу, 23 березня, близько 15:00 до поліції зателефонувала жінка та повідомила, на одній із вулиць міста між чоловіками відбувається бійка.

За даними поліції, між 33-річним та 40-річним жителями Виноградова виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. До чоловіків підійшов 28-річний місцевий житель та втрутився в бійку, він намагався допомогти 40-річному товаришу.

«Надалі 33-річний виноградівець, раніше судимий за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, дістав з кишені травматичний пістолет та здійснив два постріли. У їх результаті – спричинив 28-річному виноградівцю тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Травматична зброя, з якої затриманий вистрілив у 28-річного чоловіка

На місці події поліцейські вилучили зброю та гільзи. 33-річного зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику за скоєне загрожує до семи років позбавлення волі.