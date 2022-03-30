Вночі 30 березня росіяни завдали ударів по трьох промислових об'єктах на Хмельниччині. На місцях вже працюють рятувальники, пожежі локалізовані. Чи є постраждалі, наразі не повідомляють.

Інформацію підтвердив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій зранку 30 березня. «Вночі відбулось три удари по промислових об'єктах області. Пожежі локалізовано силами ДСНС, інформація щодо постраждалих перевіряється», – зазначив він.

Відомо, що вперше від початку повномасштабної війни атакували зокрема і місто Хмельницький. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин. Наразі невідомо, який саме об'єкт постраждав. «Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуація, як я і зазначав, контрольована», – повідомив він.

Також у вівторок, 29 березня, росіяни атакували аеродром у місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині. За інформацією міського голови, загиблих внаслідок атаки не було.

Додамо, Хмельниччина зазнала російських атак ще в перший день війни, 24 лютого. Тоді ворог завдав ракетного удару по аеродрому в місті Старокостянтинів. Внаслідок атаки була пошкоджена злітна смуга та склад паливно-мастильних матеріалів. Втім, після цього росіяни ще декілька разів знову обстрілювали аеродром.