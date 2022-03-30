На Чернігівщині українські військові розбили підрозділ логістики росіян
До теми
Збройні сили України розбили підрозділ логістики російських військових на Чернігівщині. Про це 30 березня повідомило оперативне командування «Північ».
«Наші котики зіпсували забезпечення ворога та "деактивували" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей"», – повідомили українські військові.
Нагадаємо, що після чергового раунду переговорів у Туреччині представники російської делегації заявили, що зменшать свою присутність у двох напрямках в Україні: на Київщині та Чернігівщині. Проте у ніч на 30 березня росіяни не лише не зменшили військову присутність на Чернігівщині, а почали ще активніше обстрілювати область.
За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.