Збройні сили України розбили підрозділ логістики російських військових на Чернігівщині. Про це 30 березня повідомило оперативне командування «Північ».

«Наші котики зіпсували забезпечення ворога та "деактивували" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей"», – повідомили українські військові.

Нагадаємо, що після чергового раунду переговорів у Туреччині представники російської делегації заявили, що зменшать свою присутність у двох напрямках в Україні: на Київщині та Чернігівщині. Проте у ніч на 30 березня росіяни не лише не зменшили військову присутність на Чернігівщині, а почали ще активніше обстрілювати область.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.