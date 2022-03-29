Договір про гарантії безпеки України та відведення російських військ на двох напрямках – розповідаємо, як завершився черговий етап переговорів між Україною та Росією та чи справді це може стати дипломатичним завершенням війни.

ZAXID.NET розповідає про тридцять четвертий день війни та коротко підсумовує наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворожі війська сьогодні завдали авіаудар по будівлі обласної військової адміністрації у Миколаєві. Росіяни знищили центральну секцію будівлі та вбили щонайменше сімох людей.

Під обстріли російських загарбників потрапив також аеродром у Старокостянтинові.

А на Львівщині ворожі ракети вдалось знищити силами ППО. Ворог випустив три ракети, які не встигли наробити біди мирним мешканцям, збиті ракети впали на полях у Золочівському районі.

За даними прем’єр-міністра України, за 34 дні війни збитки України через російське вторгнення перевищують трильйон доларів. У цій сумі враховано й недоотримані через війну прибутки.

Тим часом РФ відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей. Це трапилось після переговорів між українською та російською сторонами у Стамбулі. Українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки Україні. Якщо РФ та країни-гаранти погодять цей договір, це може стати дипломатичним завершенням війни. Детально пояснили, що означає запропонований Україною договір.

Втрати російських окупантів

Український зенітник збив російський «Алігатор» на Харківщині, на Херсонщині ЗСУ забрали два російські танки і зенітну установку. Наші військові також ліквідували 32-річного командира мотострілецького батальйону РФ та командира елітної мотострілецької бригади РФ.

Станом на ранок 29 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17200 військових. Також було знищено:

танків – 597 (+13);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 710 (+16);

артилерійських систем – 303 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 96 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 127 (+4);

гелікоптерів – 129 (+2);

автомобільної техніки – 1 178 (+28);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 73 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 71 (+4);

спеціальна техніка – 21 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше семеро людей загинули унаслідок авіаудару в Миколаєві, ще 22 цивільних поранені. Росіяни вбили батьків музичного керівника Львівської опери, їх знайшли мертвими в Ірпені, де вони проживали.