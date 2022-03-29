Українська ППО збила російські ракети над Львівщиною

Впродовж понеділка, 28 березня, українська ППО збила над Львівщиною три російські ракети, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький вранці наступного дня.

Впродовж минулої доби сирени на Львівщині тричі сповіщали про провітряну тривогу. Перша тривога була о 12:52, наступна пізно ввечері о 21:39 і остання о 03:46. Щоразу йшлося про загрозу ракетного удару.

«Три ракети збила наша Протиповітряна оборона у Золочівському районі. Загорілася трава. Пожежу локалізували. Загрози для жителів району нема. Жертв немає», – написав Козицький.

У повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України уточнили, що дві ракети типу «Х» було випущено з території Республіки Білорусь. Ракети летіли у напрямку Львова.

«Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру. Крім того, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня», – написало у Facebook повітряне командування «Захід»

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Перші два удари трапились о 17:00, внаслідок цієї атаки спалахнула нафтобаза, розташована на півночі міста. За дві години, о 19:00, стало відомо ще про три удари по оборонному заводу.