Надія та Володимир Чередніченко загинули від рук російських окупантів в Ірпені

Російські військові вбили батьків музичного керівника, диригента Львівської опери Івана Чередніченка, які проживали в Ірпені.

Батьки Івана Чередніяенка, які проживали в Ірпені біля Києва, перестали виходити на зв’язок 5 березня. Рідні понад два тижні розшукували подружжя. Увечері 28 березня Іван Чередніченко повідомив, що його батьки загинули від рук російських окупантів.

«Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку та підтримку… але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники… тому попередній пост про пошук видаляю… Прошу помолитись за душі невинноубієнних…Надії та Володимира…», – написав Іван Чередніченко.

Нагадаємо, місто Ірпінь у передмісті Києві близько трьох тижнів перебувало в окупації. Російські військові розстрілювали мирних мешканців, мародерили та не давали провести евакуацію цивільного населення. 28 березня українська армія звільнила Ірпінь від росіян. Місто зазнало значних руйнувань.