32-річний майор Сєргєй Панов був убитий українськими військовими

Збройні сили України ліквідували командира мотострілецького батальйону 21 окремої мотострілецької бригади РФ, 32-річного майора Сєргєя Панова. У вівторок, 29 березня, Панова поховали в селі Сакмара.

Про ліквідацію командира мотострілецького батальйону повідомило управління стратегічної комунікації ЗСУ. Відомо, що Сєргєй Панов був контрактником, він воював у Сирії і був нагородженим орденом «За заслуги перед Отечеством».

Панова поховали 29 березня у селі Сакмара.

Нагадаємо, що у боях під Харковом українські бійці ліквідували російського полковника та командира 200-ї окремої мотострілецької бригади Дєніса Курило.