ЗСУ ліквідували 32-річного командира мотострілецького батальйону РФ
Майор Сєргєй Панов воював у Сирії, а потім вирушив в Україну
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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32-річний майор Сєргєй Панов був убитий українськими військовими
Збройні сили України ліквідували командира мотострілецького батальйону 21 окремої мотострілецької бригади РФ, 32-річного майора Сєргєя Панова. У вівторок, 29 березня, Панова поховали в селі Сакмара.
Про ліквідацію командира мотострілецького батальйону повідомило управління стратегічної комунікації ЗСУ. Відомо, що Сєргєй Панов був контрактником, він воював у Сирії і був нагородженим орденом «За заслуги перед Отечеством».
Панова поховали 29 березня у селі Сакмара.
Нагадаємо, що у боях під Харковом українські бійці ліквідували російського полковника та командира 200-ї окремої мотострілецької бригади Дєніса Курило.
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