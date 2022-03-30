Частина техніки ремонту не підлягає

58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського знищила 14 одиниць техніки російської армії. Як повідомили на сторінці бригади, за 29 березня вони знищили російську БМП, «Тигр», КамАЗ, самохідну гаубицю ГАЗ. Частину техніки пошкоджено, зокрема, три БТРи.

«Минула доба для артилеристів із числа військ оперативного командування "Північ" стала врожайною на техніку російського окупанта. Захисники Чернігівської області похизувалися добрячим результатом», – повідомили у оперативному командуванні «Північ», до якого належить 58 бригада.

Також Збройні сили України розбили на Чернігівщині підрозділ логістики російських військових. У ніч на 30 березня росіяни не лише не зменшили військову присутність на Чернігівщині, як анонсували на переговорах, а почали ще активніше обстрілювати область.

Нагадаємо, за 35 днів війни в Україні Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки. Актуальну інформацію про втрати росіян можна переглянути у щоденній статистиці ZAXID.NET.