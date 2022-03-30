Покинута росіянами на полі бою на Харківщині важка вогнеметна система «Сонцепьок»

Українські військові розбили колону російських окупантів на Харківщині та захопили важку вогнеметну систему «Сонцепьок», яку росіяни кинули, тікаючи з поля бою.

«Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Сонцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми», – повідомили в 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» у середу, 30 березня.

Українські бійці уточнили, що росіяни кинули серед поля важку транспортно-заряджальну машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Сонцепьок». Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили українські бійці, була лише одна машина з усього комплексу.