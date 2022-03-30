У середу, 30 березня, російській військові вкотре застосували в Україні заборонені фосфорні бомби – їх зафіксували на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За словами Павла Кириленка, росіяни скинули фосфорні бомби на місто Мар’їнка, що спричинило десяток пожеж, які ліквідовували рятувальники. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків. Окрім цього, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Білий фосфор – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який при роботі теж може отримати фосфорні рани. Ця речовина займається при контакті з повітрям, тому зберігають її у воді.

Радіус ураження фосфорної бомби – 150 метрів. При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених пунктів, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування.