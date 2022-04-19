На окупованій військами РФ території Херсонської області росіяни готують референдум для створення так званої «Херсонської народної республіки». Для проведення псевдореферендуму окупанти друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети. Про це у вівторок, 19 квітня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, бюлетені для псевдореферендуму друкують у друкарні в окуповані Новій Каховці. Місцеві мешканці кажуть, що реального голосування окупанти не проводитимуть, окрім показових дільниць, організованих для «картинки» російським ЗМІ.

Натомість саме «голосування» окупанти оформлять за допомогою паспортних даних, які зібрали під час видачі гуманітарної допомоги: щоб отримати продукти від росіян, мешканці окупованих територій заповнювали анкети, де вказували особисті дані.

У розвідці додають, що «референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готують також у Снігурівці Миколаївської області. Мешканців міста закликають прийти на дільниці, а сам так званий референдум організовують голова місцевої ради Тетяна Мезіна та екс-голова Олександр Ларченко.

В окупованій Снігурівці Запорізької області окупанти розпочали перепис населення серед пенсіонерів. Росіяни анонсували встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення «пошти Росії», запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.