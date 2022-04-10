У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки своїх агітматеріалів

Окупаційні війська продовжують обстрілювати українські війська та безчинствувати на тимчасово захоплених територіях. Генштаб ЗСУ повідомив, що у місті Нова Каховка на Херсонщині окупанти готують агітматеріали для так званого «референдуму» щодо створення так званої «Херсонської народної республіки».

«У місті Нова Каховка на Херсонщині окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого «референдуму» щодо створення так званої «Херсонської народної республіки», – повідомили у Генштабі.

Окрім того, за оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, У Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники проводять обшуки у помешканнях цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей росіяни розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки. На Харківщині на тимчасово зайняті території з території Ярославської області РФ також прибули ремонтно-відновлювальні бригади для ремонту залізничних шляхів. На Луганщині посилюють заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

До слова, за минулу добу росіяни завдали рекордну кількість авіаударів по Дніпропетровщині.

Натомість, на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили вісім атак ворога, знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки росіян. Повітряні сили ЗСУ за попередню добу знищили тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертоліт, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети.