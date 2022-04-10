Повітряні сили знищили 13 російських цілей в українському небі
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Протягом суботи, 9 квітня, повітряні сили ЗСУ знищили 13 повітряних цілей російських окупантів в українському небі, зокрема літаки, гелікоптер, безпілотники та крилаті ракети.
У повідомленні військових вказано, що вони знищили три літаки, гелікоптер, п’ять БпЛА (ОТР) та чотири крилаті ракети.
Нагадаємо, що ЗСУ також повідомили про ліквідацію російського підполковника та майора, а також трьох лейтенантів.
За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.
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