Протягом суботи, 9 квітня, повітряні сили ЗСУ знищили 13 повітряних цілей російських окупантів в українському небі, зокрема літаки, гелікоптер, безпілотники та крилаті ракети.

У повідомленні військових вказано, що вони знищили три літаки, гелікоптер, п’ять БпЛА (ОТР) та чотири крилаті ракети.

Нагадаємо, що ЗСУ також повідомили про ліквідацію російського підполковника та майора, а також трьох лейтенантів.

За час війни Росія втратила уже понад 19 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.