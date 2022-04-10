Протягом суботи, 9 квітня, російські військові завдали рекордну кількість авіаударів по Дінпропетровській області. Про це вранці у неділю, 10 квітня, повідоми голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є «прильоти» у різних районах», – написав він.



За його словами, у Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники ліквідовували кілька годин. Є один постраждалий.



У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Постраждалих немає. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, також ніхто не постраждав.

«Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники», – додав Резніченко.



Нагадаємо, що раніше мер Дніпра закликав мешканців, зокрема жінок, дітей та літніх людей, евакуйовуватись з міста через ймовірність посилення ворожих атак.