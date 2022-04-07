Борис Філатов порадив мешканцям евакуюватися у більш безпечні регіони

Міський голова Дніпра Борис Філатов рекомендував жителям міста, які виїхали за його межі, поки що не повертатися. Також під час брифінгу він порадив евакуюватися певним категоріям населення.

Жінкам, дітям, людям похилого віку, а також тим, хто не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі, міський голова радить виїхати, повідомляє «Суспільне».

За його словами, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей.

«Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно», – повідомив Борис Філатов.

За словами міського голови, наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.

Нагадаємо, напередодні мешканців трьох українських областей – Харківської, Донецької та Луганської, закликали якнайшвидше покинути регіон через можливе загострення бойових дій.