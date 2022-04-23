Російські окупанти почали примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема, ворог мобілізує й медиків. « «Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом», – повідомили в ГУР МО.

Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Аби забезпечити мобілізаційні заходи ворог практично повністю перекрив можливість виїзду з Херсонщини на контрольовані Україною території. Крім того, значно обмежено виїзд у бік держави-агресорки.

Водночас в Запорізькій області російські військові та ФСБ шукають осіб призовного віку. За даними нашої розвідки, саме українцями з цієї области окупанти планують поповнити склад своїх бойових підрозділів на найбільш проблемних напрямках.

Ці заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам, підсумували в ГУР.