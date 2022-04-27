У Херсоні російські окупанти закидали гранатами учасників мітингу проти псевдореферендуму

Російські військові закидали світлошумовими гранатами учасників антиокупаційного мітингу в Херсоні. Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Мирна акція на підтримку України відбувалася в середу, 27 квітня, зранку. Учасники мітингу виступили проти так званого «референдуму», який у Херсоні планує провести російська окупаційна влада.

Як повідомляє «Суспільне», щоб розігнати мітинг, російські окупанти застосували світлошумові гранати, а також гранати зі сльозогінним газом. Наразі відомо, що від гранат постраждали щонайменше четверо людей.

«Розганяти мітинг почали , ще до того, як він розпочався. Тільки люди почали збиратися на нього, відразу почали кидати гранати», – повідомляють очевидці.

#Херсон сьогодні, дуже емоційно:



Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! pic.twitter.com/KBDU543uF7 — ХерсON (@Khers_ON) April 27, 2022

На опублікованих очевидцями відео видно, що людей, які зібралися на мітинг, закидали гранатами, після чого вони почали розбігатися. В цей час центральною вулицею Херсона курсував автомобіль російських військових, які наказували мітингарям розійтися, оскільки будь-які акціях в місті заборонені.

Нагадаємо, що Херсон тимчасово окупований російськими військами майже два місяці. Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку, однак місцеві мешканці регулярно влаштовують мітинги проти російської окупації.

25 квітня російські військові захопили будівлю Херсонської міськради та вивісили російську символіку. Наступного дня росіяни та місцеві колаборанти провели нараду, під час якої представили так званих «голів» обласної та міської адміністрацій. «Головою» Херсонської ОДА став колаборант, колишній народний депутат та депутат міськради, колишній мер Херсона Володимир Сальдо. А на «голову» Херсонської міської адміністрації призначили Олександра Кобця.