На тимчасово окупованих росіянами територіях активно розвивається рух опору. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що попри спроби встановити російський контроль, на тимчасово окупованих територіях, активно розгортається український рух опору.

Повідомляється, що суттєвих змін на фронті за попередню добу не відбулося. Ворог продовжує ракетні та артилерійські обстріли українських територій, особливо тих що у безпосередній близькості до лінії фронту та російського кордону.

На Донецькому напрямку окупанти все ще намагаються встановити повний контроль над містами Рубіжне та Попасна. Основні бойові дії спрямовані у напрямку Слов’янська та Лиману.

На Слобожанському напрямку найгарячішою точкою лишається Ізюмщина, ворог обстрілює позиції українських захисників.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках російські війська активних бойових дій не проводили, проте фіксуються поодинокі наступи диверсійно-розвідувальних груп.

На інших оперативних напрямках будь-які дії ворога відсутні та ознак підготовки до наступу нема.