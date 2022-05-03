Розвідка США вважає, що Росія спробує «приєднати» Донецьку та Луганську області до «середини травня». Про це повідомляє CNN, посилаюсь на посла США при ОБСЄ Майкла Карпентера.

За його словами, у США є розвіддані про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня» і що є плани створити аналогічну так звану «народну республіку» в Херсонській області.

У повідомленнях йдеться, що Росія все ж планує провести «референдуми про приєднання».

Карпентер додав, що Росія, як повідомляється, викрадає місцевих чиновників, щоб замінити їх на «групи, лояльні до Москви», а також зникають «директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні чиновники».

Нещодавно також надходили повідомлення про те, що російські сили відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації.

У цих містах, за його словами, РФ також може «провести референдуми, щоб додати видимість демократичної чи виборчої легітимності».