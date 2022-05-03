РФ спробує «приєднати» до себе Донбас у середині травня, – CNN
Росія все ж планує провести «референдуми про приєднання»
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Розвідка США вважає, що Росія спробує «приєднати» Донецьку та Луганську області до «середини травня». Про це повідомляє CNN, посилаюсь на посла США при ОБСЄ Майкла Карпентера.
За його словами, у США є розвіддані про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня» і що є плани створити аналогічну так звану «народну республіку» в Херсонській області.
У повідомленнях йдеться, що Росія все ж планує провести «референдуми про приєднання».
Карпентер додав, що Росія, як повідомляється, викрадає місцевих чиновників, щоб замінити їх на «групи, лояльні до Москви», а також зникають «директори шкіл, журналісти, місцеві активісти, муніципальні чиновники».
Нещодавно також надходили повідомлення про те, що російські сили відключили інтернет та доступ до деяких стільникових телефонів у цих регіонах, щоб перекрити потік надійної інформації.
У цих містах, за його словами, РФ також може «провести референдуми, щоб додати видимість демократичної чи виборчої легітимності».