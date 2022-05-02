За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ.

«Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію», – заявив Буданов.

На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів ствердно.

«Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації», – пояснив він.

На питання, чи є планом Кремля одержати перемогу на Донбасі до 9 травня, голова ГУР сказав: «Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають».

Буданов вважає, що війна Росії проти України може закінчитися двома шляхами – розпадом РФ на три і більше частин або зміною російського керівництва.