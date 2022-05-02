Росія готується до епідемії холери в прикордонних з Україною областях. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

За даними розвідки, головний державний санітарний лікар росії Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери».

Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області, Краснодарський край та окупований Крим.

Чиновниками доручено до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби.

До 1 червня – забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

За словами розвідників, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах.

Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї».