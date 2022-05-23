Затриманий турецькою поліцією Олексій Навроцький, після вбивства власних дітей

Колишній депутат Харківської міськради та проректор з наукової роботи університету ім. Каразіна Олексій Навроцький вбив двох своїх малих дітей у Туреччині, також він намагався зарізати дружину, але лише поранив її. Трагедія сталася в апарт-готелі в Аланії, де проживала молода сім'я разом із матір'ю Навроцького, повідомили на турецькому сайті Sabah.

Вбивство сталося вранці суботи, 21 травня. Між подружжям виникла сварка. 38-річний Олексій Навроцький спершу напав з ножем на свою дружину та поранив її. Жінці вдалося втекти від чоловіка, вона замкнулася у ванній. Дружина Навроцького криками з ванної кімнати просила про допомогу. Сусіди це почули і викликали поліцію, однак коли ті приїхали на місце, було уже пізно.

Чоловік встиг вбити ножем двох своїх дітей, які також перебували у квартирі. Загиблому хлопчикові було 4 роки, а дівчинці – 6. На місці медики констатували смерть дітей, а чоловіка одразу затримала поліція.

Як повідомило ще одне турецьке видання Cumhuriyet, під час допиту, Навроцький розповів поліцейським, що приїхав з родиною до Туреччини півтора місяці тому. Він наполягає, що не розумів своїх дій, бо на нього негативно вплинула війна в Україні, яка спричинила сильну депресію. Чоловік зізнався, що вживає транквілізатори.

Олексієві Навроцькому інкримінують умисне вбивство. Він є екс-депутатом Харківської міськради, був обраний у 2015 році, тоді був членом фракції «Відродження». На сайті Харківського національного університету ім. Каразіна Навроцький значиться як проректор з науково-педагогічної роботи. Доктор економічних наук.

У Каразінському університеті вже публічно відреагували на затримання Навроцького і підтвердити що чоловік у них працює.

«Університет повідомляє, що Олексій Навроцький — працівник університету. Обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи. 25 березня надіслав заяву з проханням про надання відпустки без збереження заробітньої плати, пояснюючи необхідність цієї відпустки значним погіршенням стану здоров’я», – йдеться у заяві. В університеті додали, що вражені цією шокуючою звісткою.