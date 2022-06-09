Тіло загиблого знайшли у надвірній споруді за три місяці після вбивства

33-річного мешканця Сваляви визнали винним у вбивстві товариша. За даними правоохоронців, у лютому 2021 року під час п’яної сварки обвинувачений сильно побив потерпілого, а коли побачив, що той помер, вирішив заховати тіло. Загиблого виявили тільки через три місяці після вбивства. Експертиза підтвердила, що чоловік помер від побиття. За скоєне обвинуваченому присудили 9 років і 6 місяців тюрми.

Про вирок 33-річному мешканцю Сваляви у четвер, 9 червня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, вбивство сталося у лютому 2021 року, однак тіло потерпілого знайшли через три місяці, коли до поліції звернулася сестра загиблого з повідомленням про зникнення. Правоохоронці встановили, що закарпатець разом із двома товаришами розпивав алкогольні напої у себе вдома, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

«Обвинувачений наніс потерпілому множинні удари по голові та грудній клітці. Згодом зрозумівши, що товариш від отриманих травм помер, чоловік сховав тіло в підсобному приміщенні сусіднього будинку, а телефон товариша забрав собі», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 33-річного мешканця Сваляви винним за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть; крадіжка) та призначив 9 років і 6 місяців позбавлення волі.