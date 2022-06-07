Щоб приховати вбивство і пограбування, фігурант влаштував підпал

Мешканця Чернівецької області визнали винним у вбивстві 56-річного чоловіка, яке сталося влітку 2020 року. Тоді обвинувачений під час застілля жорстоко до смерті побив свого знайомого, викрав гроші та банківські картки і підпалив квартиру. За скоєне суд призначив фігуранту 14 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Про вирок 37-річному мешканцю Вижницького району повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у вівторок, 7 червня. За даними слідства, вбивство сталося 12 серпня 202 року під час застілля у квартирі потерпілого.

«Під час спільного розпивання алкогольного напоїв у квартирі 56-річного знайомого, підсудний жорстоко побив господаря будинку, заволодів його речами, грошовими коштами та банківськими картками. Щоб приховати сліди злочину вчинив підпал та втік з місця події», – йдеться у повідомленні прес-служби.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть власника квартири настала внаслідок травматичної асфіксії, коли через множинні переломи ребер руйнується каркас грудної клітини та порушується вентиляція легень.

Суд визнав 37-річного жителя Вижницького району винним у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, розбійного нападу, викраденні документів потерпілого та знищенні його майна (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. ч. 1, 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 ККУ). Обвинуваченого засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.