Під час судового розгляду чоловік визнав свою винуватість

Рівненський суд призначив 10 років ув'язнення 27-річному чоловікові, який палицею побив до смерті свою співмешканку, а тіло заховав у лісі. Труп загиблої 27-річної мешканки села Ремчиці Сарненського району знайшли лише через місяць, коли чоловіка затримали за крадіжку мопеда. Тоді він зізнався поліцейським, що скоїв вбивство і показав, де сховав тіло. У суді він визнав свою провину.

Про вирок суду стало відомо у п'ятницю, 3 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідство довело, що в грудні 2021 року неподалік села Білаші між нетверезими співмешканцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік наніс жінці дерев’яною палицею декілька ударів по голові та обличчю. Від отриманих травм вона померла на місці. Аби приховати сліди злочину, зловмисник перетягнув тіло в меліоративну канаву та замаскував місце гілками дерев.

Труп загиблої знайшли лише через місяць, коли обвинуваченого затримали за крадіжку мопеда. Тоді, під час спілкування з правоохоронцями, він зізнався в убивстві та показав місце, де сховав тіло.

Також з'ясувалося, що це він причетний до наруги над вісьмома могилами, що була скоєна 5 грудня біля села Кураш на Сарненщині.

Відомо, що під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину. «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сарненської окружної прокуратури Дубровицький районний суд визнав винним 27-річного жителя села Соломіївка в умисному вбивстві своєї співмешканки. Враховуючи, що цей злочин він вчинив під час іспитового строку, суд призначив йому остаточне покарання за сукупністю вироків у вигляді 10 років 1 місяця позбавлення волі», – повідомляє прокуратура.

Рішення законної сили ще не набрало, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.