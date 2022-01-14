Підозрюваного у вбивстві 27-річної мешканки Рівненщини затримали після крадіжки мопеда у батька. Нетверезого чоловіка затримали на дорозі поблизу села Білаші, після чого виявилося, що він причетний до вбивства 27-річної співмешканки. Понівечене тіло жінки знайшли у лісі неподалік. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі рівненської поліції, тіло пролежало у лісі близько місяця.

З повідомленням про крадіжку мопеда з підсобного приміщення до поліції вночі 12 січня зателефонував 53-річний мешканець села Соломіївка. Слідчо-оперативна група встановила, що мопед викрав 27-річний син заявника, який проживає окремо. Чоловік раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі за скоєні злочини, а зараз перебував у розшуку за скоєння іншої крадіжки. «Слідчо-оперативна група встановила, що із 20:00 по 22:00 його 27-річний син, який наразі із ним не проживає, незаконно заволодів мопедом Alfa та поїхав у напрямку Сарн. Останній уже давно потрапив в поле зору поліцейських, зокрема відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинені злочини проти власності, а зараз розшукувався за вчинення крадіжки», – йдеться у повідомленні Нацполіції Рівненщини.

Викрадача мопеда помітили на дорозі неподалік села Білаші. Побачивши поліцейських, він залишив мопед на узбіччі й спробував втекти. Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, також виявилося, що чоловік був п'яний – алкотестер показав 3,82 проміле, що перевищує допустиму для водіїв норму у понад 19 разів.

Після того, як викрадача мопеда доставили у поліцейський відділок, з'ясувалося, що це він причетний до наруги над вісьмома могилами, що була скоєна 5 грудня біля села Кураш, а також до вбивства 27-річної співмешканки.

Поліція повідомляє, що підозрюваний під час допиту зізнався у вбивстві 27-річної жінки, з якою мешкав. Він розповів, що у середині грудня дорогою до села Білаші між ними виник конфлікт через ревнощі. Чоловік схопив дерев'яну палицю і кілька разів вдарив нею жінку по голові й в обличчя. Вона померла на місці, після чого зловмисник затягнув тіло в яму й закидав гіллям.

«Під час огляду у лісопосадці біля села Білаші Сарненського району в канаві поліцейські виявили прикрите гіллям та мохом тіло жінки з ушкодженнями в області голови», – йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією прокуратури Рівненщини, загибла жінка мешкала у селі Ремчиці Сарненського району. Разом з підозрюваним вони вели асоціальний спосіб життя.