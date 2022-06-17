Чоловік замовив вбивство через ревнощі, з кілером розрахувався автомобілем і пообіцяв доплатити 20 тис. грн

Чернівецька поліція затримала 40-річного чоловіка, який замовив вбивство 29-річного співмешканця своєї колишньої цивільної дружини. За вбивство мешканець Чернівців розрахувався із виконавцем своїм автомобілем Volkswagen Passat і пообіцяв після виконання додати ще 20 тис. грн. Однак виконавець після отримання замовлення звернувся до правоохоронців. Для затримання 40-річного мешканця Чернівців поліція інсценувала вбивство 29-річного чоловіка та повідомила про виявлення тіла загиблого у лісі неподалік Чернівців.

Як у п’ятницю, 17 червня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 40-річного замовника вбивства 29-річного співмешканця колишньої дружини правоохоронці затримали у четвер, 16 червня.

«Поліцейські з’ясували, що через ревнощі 40-річний чернівчанин має намір організувати умисне вбивство 29-річного суперника. Зловмисник знайшов виконавця своїх злочинних намірів, у якості авансу передав йому власний автомобіль та пообіцяв ще додати 20 тисяч гривень після виконання замовлення», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що до правоохоронців звернувся виконавець вбивства після того, як отримав замовлення. Всі подальші дії кілера відбувалися під контролем поліції.

Відтак правоохоронці інсценували вбивство 29-річного чоловіка, поширили інформацію про виявлення вбитої людини у лісі в села Магала біля Чернівців. Коли 40-річний замовник вбивства дізнався про смерть своєї жертви, намагався переховуватися від правоохоронців.

Начальник Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Олексій Пилипенко уточнив, що затриманий 40-річний чоловік вже неодноразово підшукував виконавців цього замовного вбивства серед кримінальних кіл. «Ми отримали докази щодо його намірів вбити цю особу і для недопущення вчинення злочину ми провели спеціальну операцію з інсценування вчинення вбивства», – зазначив Олексій Пилипенко.

Під час обшуків у помешканні замовника вбивства поліцейські вилучили понад 200 тис. грн, планшет і мобільні телефони. Затриманому 40-річному мешканцю Чернівців повідомили про підозру за ст. 14 (готування до кримінального правопорушення), ч. 3 ст. 27 (організація кримінального правопорушення) та ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.