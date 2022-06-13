Правоохоронці шукали вбивцю близько двох тижнів

У селі на Хмельниччині поліція знайшла тіла чоловіка та жінки, які зникли ще 22 травня. Виявилось, що 30-річного чоловіка та жінку вбив їхній спільний знайомий під час зустрічі. Конфлікт між зловмисником та його знайомим розпочався через ревнощі, в який момент він завдав опоненту важкої травми металевим розвідним ключем. Розборонити приятелів намагалась жінка, але вона також отримала удар по голові. Зловмисник сховав тіла у своєму підвалі та протягом двох тижнів переховувався від поліції, однак 9 червня його таки вдалось знайти. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, 6 червня до Кам’янець-Подільського райуправління звернулась жителька одного із сіл району та повідомила, що ще 22 травня зник її 30-річний син. Як встановило слідство, напередодні чоловік відпочивав зі знайомою, про зникнення якої днями також заявили родичі, та своїм товаришем.

Згодом оперативники в полі за селом Жванець знайшли покинутий автомобіль, який належав зниклому чоловікові. Опитавши декілька десятків людей з оточення чоловіка та жінки, правоохоронці отримали інформацію про ймовірну причетність до їхнього зникнення 30-річного раніше судимого товариша, з яким вони відпочивали.

У його помешканні слідчі провели обшук, під час якого в підвалі виявили жіноче та чоловіче тіла з явними ознаки насильницької смерті.

«22 травня в селі Жванець усі троє разом розпивали алкоголь. Згодом на ґрунті ревнощів між чоловіками виникла бійка, під час якої господар будинку металевим розвідним ключем спричинив своєму опоненту смертельні тілесні ушкодження. Жінка, присутня під час бійки, намагалась розборонити чоловіків, але зловмисник і її вдарив розвідним ключем по голові, від чого потерпіла теж померла на місці події», – повідомляють деталі інциденту в поліції.

Щоб приховати вчинений ним злочин, зловмисник сховав тіла у підвалі свого будинку, ретельно прибрав оселю і втік. На його пошуки був зорієнтований увесь особовий склад поліції району. Під час спілкування з мешканцями одного з сіл району правоохоронці дізналися, що свідки бачили схожого чоловіка в сусідньому населеному пункті 9 червня.

«Місцевий поліцейський офіцер громади одразу ж здогадався, в кого міг перебувати зловмисник, і з напарником направився туди. Здогадки підтвердились – підозрюваний гостював у знайомого в сусідньому селі. У скоєному він зізнався та детально розповів про події того дня», – повідомляє поліція.

Чоловіка затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство двох осіб). Зловмиснику загрожує мінімум від десяти до 15 років тюрми, а як максимум – навіть довічне.