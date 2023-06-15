31-річний вбивця ховався від поліції протягом двох тижнів, але 9 червня 2022 року його таки затримали

На Хмельниччині суд виніс вирок 31-річному чоловікові, який вбив знайомого і його подругу. Чоловік наніс потерпілим удари металевим розвідним ключем. Після скоєного сховав тіла у погребі і переховувався два тижні, але поліція його таки знайшла. У скоєному він зізнався і вину визнав, але лише частково.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, вбивство чоловік скоїв 23 травня минулого року у селі Жванець. Там він зустрів свого знайомого і його подругу. Разом компанія вживала алкоголь. В якийсь момент між чоловіками виникла сварка і товариш напав на обвинуваченого з ножем. Той розвідним ключем завдав опоненту декількох ударів по голові, внаслідок чого чоловік помер на місці. Після цього зловмисник вдарив ще й подругу потерпілого. Від травм вона також загинула.

Обвинувачений замотав їхні тіла у простирадла, закріпив скотчем і виніс у підпал. Тоді забрав ключі від автомобіля потерпілого і виїхав за межі села. Там покинув авто і втік. Протягом двох тижнів чоловік переховувався від поліції, але його таки знайшли і затримали.

На судовому засіданні зловмисник частково визнав провину, але зазначив, що умислу на вбивство не мав, бо удари наносив під час самозахисту. Також він вибачився перед матір'ю загиблого. Щоправда, суд критично оцінив заяви чоловіка про розкаяння.

Додамо, що для обвинуваченого це була вже сьома судимість. Раніше його судили за крадіжки, порушення недоторканності житла, заволодіння транспортом. На момент вчинення вбивства він ще мав непогашену судимість.

Суддя Ксенія Шульга визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох людей), ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка) та ч.2 ст. 289 ККУ (заволодіння автомобілем) і присудила йому довічне ув'язнення. Також за проведені експертизи він повинен заплатити понад 10 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.