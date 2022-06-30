Підсудний Богдан Петров пояснив вбивство таксиста помстою за смерть свого брата

Дрогобицький міськрайонний суд на Львівщині 27 червня ухвалив рішення у справі вбивства дрогобицького таксиста Юрія Новосада, якого знайшли мертвим в автомобілі на місцевому цвинтарі більше року тому. Суд визнав вбивцю таксиста 60-річного Богдана Петрова неосудним і відправив на примусове лікування до психлікарні.

Про завершення розгляду справи в суді повідомила прокуратура Львівщини. За матеріалами справи, у березні 2021 року таксист Юрій Новосад підвозив 60-річного уродженця Дрогобича, а зараз громадянина Росії Богдана Петрова на місцеве кладовище в Дрогобичі на могилу його батька.

Перебуваючи в автомобілі, чоловік напав на таксиста, завдав йому численні удари ножем у голову та шию, внаслідок чого потерпілий помер. Свій вчинок затриманий Богдан Петров пояснив помстою нібито за причетність таксиста до смерті його брата у 2018 році. Після скоєння вбивства нападник втік і переховувався у квартирі своєї матері, де його затримали правоохоронці.

Під час слідства Богдану Петрову провели судово-психіатричну експертизу, яка визнала його неосудним. На основі експертизи Дрогобицький міськрайонний суд відправив підсудного на примусове лікування до психлікарні. Також суд вирішив стягнути на користь дружини та доньки потерпілого 2 млн грн компенсації за моральну шкоду.

Нагадаємо, що 63-річного Юрія Новосада знайшли вбитим на цвинтарі у березні 2021 року – через два дні після його зникнення. Юрій Новосад був досвіченим таксистом, раніше у 90-х роках був депутатом Дрогобицької міськради.