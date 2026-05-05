Анатолія Ясельського визнали винним у затягуванні розгляду справи

Верховний Суд залишив в силі дисциплінарне стягнення щодо судді Святошинського районного суду Києва Анатолія Ясельського, який закрив справу екскомандира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка, що стосувалась його злочинів під час Революції Гідності. Про це повідомила Адвокатська дорадча група, що захищає в суді інтереси родин героїв Небесної сотні.

Ростислава Пацеляка обвинувачували перевищення службових повноважень, перешкоджання мирним мітингам, журналістській діяльності та насильство щодо державних і громадських діячів. Львівський «Беркут» під командуванням Пацеляка брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року. Тоді загинули мінімум 23 учасники Революції Гідності. Вже після Майдану Пацеляк неодноразово відвідував Росію.

Його справу почали слухати у Святошинському райсуді Києва з 2016 року, а в лютому 2024 року суддя Анатолій Ясельський її закрив за термінами давності, адже з моменту подій, які інкримінували Пацеляку, минуло вже 10 років. У грудні 2025 року Вища рада правосуддя наклала на суддю дисциплінарне стягнення – на два місяці відсторонила його від роботи, позбавила доплат та направила на навчання до Національної школи суддів для підвищення кваліфікації.

ВРП зазначала, що суддя не вжив достатньо заходів для розгляду справи у законні терміни і порушив засади рівності сторін при вирішенні питанні про закриття справи. Суддя оскаржував це рішення ВРП у суді. 5 травня Велика Палата Верховного Суду розглянула скаргу Анатолія Ясельського та залишила чинним рішення ВРП.

Зазначимо, що це не єдина справа, відкрита щодо Ростислава Парцеляка через події часів Майдану. У березні 2023 року Держбюро розслідувань повідомило йому нову підозру щодо подій 18 лютого на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку – додались пункти обвинувачення у вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту. Слідство вважає, що через накази підозрюваного вбили понад 10 людей, а ще понад 100 отримали поранення. В цій справі він вийшов із СІЗО під 1,2 млн грн застави.

Крім цього, правоохоронці встановили, що Пацеляк має російське громадянство та є чинним військовослужбовцем запасу РФ і має спеціальне звання – лейтенант юстиції. Службу в українській міліції він почав після роботи в російській. Через це, 12 вересня 2023 року, Ростислава Пацеляка позбавили українського громадянства.