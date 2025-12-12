Колишній начальник УСБУ Хмельницької області Віктор Крайтор

Хмельницький апеляційний суд підтвердив виправдальний вирок двом колишнім правоохоронцям у справі про розстріл протестувальників перед Хмельницьким СБУ 19 лютого 2014 року. Йдеться про колишнього начальника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора та альфівця Віталія Тарадая. Про це 12 грудня повідомила Адвокатська дорадча група, що захищає в суді інтереси родин героїв Небесної сотні.

Справа стосується подій 19 лютого 2014 року. Тоді під час Революції гідності під будівлею обласної СБУ в Хмельницькому зібралися кілька сотень протестувальників, обурених кривавим розгоном Майдану в Києві 18 лютого. Активісти вимагали, щоб керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтор вийшов до них і запевнив, що місцеву «Альфу» не будуть відправляти до Києва. Але до протестувальників так ніхто і не вийшов. Тоді частина активістів почала розбирати бруківку, ще кілька людей розбили скло на вхідних дверях і потрапили до тамбура центрального входу управління СБУ.

Невдовзі з будівлі СБУ по беззбройних людях пролунали кулеметні черги. В результаті стрілянини загинули двоє людей – 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровеччини. Ще десятеро протестувальників отримали поранення.

Підозри у цій справі отримали ексочільник обласного управління СБУ Віктор Крайтор та боєць спецпідрозділу «Альфа» Віталій Тарадай. Слідство встановило, що смертельні постріли здійснили саме з приміщення управління СБУ у Хмельницькому – тоді нікого, крім працівників СБУ, там не було. Наступного дня Віктор Крайтор двічі публічно взяв на себе відповідальність і визнав, що саме він віддав своїм підлеглим наказ на застосування зброї. Тоді ж він написав рапорт на звільнення.

Слідство у справі тривало 11 років й за цей час статті, за якими були висунуті обвинувачення, кілька разів перекваліфіковували. Терміни притягнення їх до кримінальної відповідальності минули у 2024 році, але суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк у справі вирішив продовжити розгляд. 11 березня 2025 року суд виніс обом підозрюваним виправдальний вирок. Суд вирішив, що Віктор Крайтор віддав законний наказ на попереджувальні постріли. Також суд не знайшов підтверджень, що саме внаслідок пострілів альфівця загинули двоє людей. Сам Віталій Тарадай у суді розповідав, що тоді разом із колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки неможливий рикошет на вулицю. Через короткий проміжок часу він почув кулеметну чергу приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає.

11 грудня виправдальний вирок підтвердив Хмельницький апеляційний суд. Наразі він вступив у дію. Його можна оскаржити у Верховному Суді.

Додамо, що полковник СБУ Віктор Крайтор ще у 2017 році вийшов на пенсію, а за рік до того купив Porsche Cayenne за 1,5 млн грн.