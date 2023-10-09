Ростислав Пацеляк перебуває в СІЗО за численними підозрами у злочинах на Майдані

Колишній командир львівського спіцпідрозділу міліції «Беркут» Ростислав Пацеляк має російське громадянство. Також він військовослужбовець запасу Росії, а в українську міліцію прийшов після служби в російській. Про це 9 жовтня повідомило Watchers.media. Слідство щодо його злочинів на Майдані триває.

Як пише сайт, 12 вересня Ростислава Пацеляка позбавили українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний. Дані про видачу російського паспорту розслідувачі підтвердили у базі російської податкової служби. Їх колишній правоохоронець отримав напередодні працевлаштування в українській міліції.

«На службу до правоохоронних органів України Пацеляк був зарахований ще у 2003 році. Але російський паспорт він мав ще до того. За інформацією нашого джерела, ще 26 квітня 2002-го Пацеляк отримав внутрішній російський паспорт. Причиною отримання було вказано: обмін паспорта СРСР. Пізніше, 4 січня 2003-го, Пацеляк отримав також закордонний паспорт РФ. Наше джерело пояснює це тим, що колишній командир колишнього львівського “Беркуту” до 2003 вчився та працював у системі внутрішніх справ Російської федерації, і лише потім переїхав в Україну, де одразу влаштувався на службу у міліцію – якраз напередодні першого Майдану, у вересні 2003 року, отримавши вже український паспорт», – пише Watchers.

Податковий номер Пацеляка в РФ

Ростислав Пацеляк у 1998-2000 років навчався в Далекосхідному юридичному інституті МВС РФ, у 2000-2003 років проходив службу на різних посадах в УВС Хабаровського краю РФ. Крім того, Пацеляк є чинним військовослужбовцем запасу РФ і має спеціальне звання – лейтенант юстиції.

Watchers пише, що неповнолітній син Пацеляка, судячи з його відкритих соцмереж, перебуває у одній із західній країн. Там він записує відео на фоні памʼятника російського поета Пушкіна.

Ростислав Пацеляк зараз перебуває у слідчому ізоляторі, йому інкримінують багато статей у справі вбивств на Майдані: перевищення службових повноважень, перешкоджання мирним мітингам, журналістській діяльності та насильство щодо державних і громадських діячів.

Нагадаємо, львіський батальйон «Беркута» під командуванням Пацеляка, разом із харківським, брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року. У цей день загинули щонайменше 23 протестувальники.

З 2016 року Святошинський райсуд Києва слухає справу, за якою Пацеляку висувають низку обвинувачень. Після оголошення підозр спершу його взяли під арешт. Проте у 2015 випустили під особисте зобов’язання. 22 березня 2023 року ДБР оголосило Ростиславу Пацеляку нову підозру щодо подій 18 лютого на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку – додались пункти обвинувачення у вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту. Зараз він у СІЗО.