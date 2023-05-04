Ростислав Пацеляк від 24 квітня перебуває під вартою

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» у Львівській області Ростиславу Пацеляку оголосили ще одну підозру – за організацію перевищення службових повноважень правоохоронцями та привласнення вогнепальної зброї.

Йдеться про привласнення 10 помпових рушниць «Форт-500 М-1» під час подій Революції Гідності у лютому 2014 року.

«Такі дії він вчинив для приховування факту використання 18 лютого 2014 року підлеглими працівниками підрозділу "Беркут" спільно з іншими підрозділами органів внутрішніх справ цієї вогнепальної зброї до учасників акцій протесту на вулицях Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку в м. Києві. Правоохоронці здійснювали постріли в мітингувальників набоями ударно-травматичної дії та набоями, спорядженими свинцевою картеччю. В результаті цього від отриманих вогнепальних поранень загинуло 3 учасників акцій протесту, 10 – отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості», – повідомили 4 травня в Офісі генпрокурора.

Суди щодо командира львівського «Беркута» тривають вже кілька років. Окрім цієї підозри, йому інкримінують також організацію злочинного наказу, перевищення службових повноважень, незаконне перешкоджання проведенню мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства та закінчені замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення терористичного акту.

24 квітня 2023 року суд взяв його під варту. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань. Нова підозра оголошена за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 262 ККУ.