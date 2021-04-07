Ольга Посипанко їхала у тролейбусі №29 без квитка

Контролери ЛКП «Львівелектротранс» оштрафували за безквитковий проїзд депутатку Львівської міської ради Ольгу Посипанко. Під час розмови з контролерами намагалась скористатися зв'язками у міській раді, щоб уникнути штрафу. Зрештою Ольга Посипанко сплатила 140 грн за безквитковий проїзд.

Інцидент трапився у тролейбусі №29, що курсує від аеропорту до Львівського національного університету. 41-річна депутатка Львівської міської ради від «Європейської солідарності» їхала без квитка. У момент, коли в тролейбус зайшли контролери, Посипанко спробувала придбати квиток. Однак контролери зафіксували безквитковий проїзд пасажирки і оштрафували її на 140 грн.

У ЛКП «Львівелектротранс» ZAXID.NET підтвердили інформацію про такий випадок. Як розповів ZAXID.NET бригадир контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Фок, інцидент трапився близько 15:30 у вівторок, 6 квітня.

«Контролери виявили пасажирку, яка намагалася придбати проїзний квиток під час перевірки, пояснюючи це тим, що розмовляла по телефону і не мала змоги придбати квиток раніше. Під час контролю поводила себе дещо зверхньо, посилаючись на різні знайомства з посадовими особами у міській раді. Своє посвідчення [депутата] показувала нечітко, потім по фото встановили, що це дійсно депутат міської ради», – розповів Андрій Фок.

Контролери виписали Ользі Посипанко 140 грн штрафу, який вона сплатила відразу ж на місці.

Окрім того, судячи з фото, яке вдалося зробити під час контролю, депутатка Ольга Посипанко перебувала у тролейбусі з опущеною на підборіддя маскою, що заборонено чинними карантинними обмеженнями.

Сама Ольга Посипанко у розмові із ZAXID.NET не заперечувала свою спробу безквиткового проїзду у тролейбусі, але відмовилась від будь-яких коментарів. «Мені немає що говорити про той випадок», – заявила депутатка.

Минулого року вона уже потрапляла у неприємну ситуацію, коли відомий львівський активіст Святослав Літинський звинуватив її підбурюванні до дачі хабаря працівникам «Львівгазу».

41-річна Ольга Посипанко уже другу каденцію поспіль є депутаткою Львівської міськради. У 2015-2020 рр. вона входила до фракції «Самопомочі», однак за півроку до виборів разом з іншими чотирма колегами покинула цю фракцію. На місцеві вибори 2020 року вона балотувалася уже в списку «Європейської солідарності» і знову стала депутаткою, входить до складу депутатської комісії фінансів та планування бюджету.

Ольга Посипанко з 2008 року працює на посаді начальника одного відділів департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради; зараз перебуває у декретній відпустці.