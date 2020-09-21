Мешканці другого корпусу новобудови на вулиці Героїв УПА, 73В у Львові чекають на підключення газу до їхніх квартир. Хвилюються, бо холоди на порозі, зверталися в різні інстанції. Одна з мешканок, міська депутатка Ольга Посипанко вирішила пришвидшити процес і запропонувала сусідам «здати для цього гроші».

У «Львівгазі» запевняють, що хвилюватися мешканцям новобудови не варто: вже цього тижня усе буде під’єднано.

«Уже провели всі роботи з газифікації будинку на вулиці Героїв УПА, у другій секції. Проект, в принципі, вже прийнятий. І на середу 23 вересня плануємо там перший пробний запуск газу», – пояснює речник «Львівгазу» Ярослав Альохін.

Однак одна з учасниць чату ОСББ, міська депутатка і кандидатка в міські депутати від «Європейської солідарності» Ольга Посипанко вирішила пришвидшити процес і запропонувала сусідам «здати для цього гроші». Такий натяк на хабар обурив її сусіда — теж кандидата до міськради від Української галицької партії Святослава Літинського.

«У спільному чаті пішла мова про те, щоби вирішити питання неправомірним шляхом. Я виступив проти цього. Багато людей сказали, що вони не бачать іншого шляху. І після того мене просто викинули з того чату», – розповідає Святослав.

Тоді, за словами Літинського, він написав у приватні повідомлення Ользі Посипанко, однак жінка його проігнорувала. Додає: «Після того я звернувся публічно, що така поведінка є негідною. Не можна підбурювати людей давати хабарі. Це не є нормально, коли депутат міської ради пропонує давати неправомірну вигоду ще й знову балотується в міську раду. Міська рада і є для того, щоби захищати права громадян».

Натомість політикиня свою причетність до цієї історії заперечує. Каже: «Я чужих наклепів не коментую. Хай коментує їх той, хто їх зводить. Я жодних речей, про які ви мене запитали, не озвучувала і не робила».

Святослав Літинський має намір надати інциденту ще більшого розголосу і звертатиметься у поліцію.

Нагадаємо, Ольга Посипанко є депутаткою Львівської міськради. Раніше вона належала до фракції «Самопомочі», однак під час засідання сесії 28 травня разом з іншими депутатами заявила про вихід з фракції. Зараз жінка є кандидаткою в депутати наступного скликання від «Європейської солідарності».