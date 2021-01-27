Поліцейські зафіксували на відео, як після 22:00 у ресторані святкували бенкет

Червоноградський міський суд оштрафував підприємицю, що орендує перший поверх місцевого готельно-ресторанного комплексу «Версаль», за роботу після 22:00 у період карантину. Орендарка каже, що попереджала гостей про обмежений час роботи ресторану, втім вони завершувати бенкет не поспішали.

24 жовтня поліцейські зафіксували, що ресторан працював після 22:00, що порушує постанову Кабміну про обмежений час роботи закладів харчування під час карантину. Правоохоронці склали на орендарку приміщення протокол про адміністративне правопорушення.

Під час засідання суду 30 грудня підприємиця пояснила, що попереджала гостей, що заклад працює лише до 22:00, та намагалась припинити бенкет, однак гості продовжували святкувати. Водночас у діях поліції, які прийшли перевіряти заклад о 22:15, підприємиця вбачає низку порушень. За її словами, правоохоронці не опитали гостей, чи їх попереджали про обмежений час роботи закладу, та заявила, що орендоване нею приміщення у «Версалі» припинило роботу о 21:45. Порушень у своїх діях вона не вбачає й попросила суд закрити провадження в справі.

Натомість поліцейські в залі суду показали відео, на якому видно, що о 22:25 у ресторані відбувався бенкет. Тож суддя Червоноградського міського суду Юлія Дем’яновська визнала підприємицю винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП та оштрафувала її на 17 тис. грн. Також вона має заплатити 420 грн судового збору.

Інформації про те, що підприємиця впродовж 10 днів після рішення суду оскаржила його у Львівському адміністративному суді в реєстрі судових рішень немає.