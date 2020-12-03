У перший день нових карантинних обмежень поліція проводить перевірку у піцерії Celentano Ristorante на площі Ринок

Галицький районний суд Львова відмовився штрафувати Celentano Ristorante у центрі Львова, який приймав відвідувачів під час карантину вихідного дня. Відповідне рішення суд прийняв 30 листопада.

Після рішення уряду про закриття усіх ресторанів, розважальних закладів та більшості магазинів на вихідних частина львівських рестораторів організувала акцію протесту та заявила, що все одно прийматиме клієнтів у своїх закладах. Одним з таких закладів була піцерія Celentano Ristorante на площі Ринок.

У суботу, 14 листопада, у перший день карантину вихідного дня, ресторан обслуговував відвідувачів, не зважаючи на обмеження уряду. Однак у заклад прийшли поліцейські та склали на адміністраторку протокол через порушення карантину. Засновник мережі піцерій Celentano Марк Зархін розповідав ZAXID.NET, що цей заклад став першим у місті, на який склали протокол за порушення карантину вихідного дня.

Як вказано у постанові Галицького райсуду Львова, поліцейські склали протокол на адміністраторку закладу. Вона не прийшла на судове засідання, однак надіслала свої письмові пояснення. Адміністраторка заявила, що вона є найманою працівницею та не може визначати час роботи закладу, а також, що адмінпротокол щодо неї складений з порушеннями. Тому вона просила суд закрити справу.

Цю справу розглядав суддя Олег Юрків. Він зазначив, що у складеному протоколі, не вказано, яку саме статтю закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» порушила адміністраторка. Також у документі немає даних про свідків правопорушення, їхніх письмових пояснень, відсутні також будь-які інші докази (фото, відео правопорушення).

Також суддя погоджується з поясненнями адміністраторки, що вона є найманою працівницею, а не власницею закладу, тому згідно ст.44-3 КУпАП вона не є суб’єктом цього правопорушення. Їй загрожувало від 17 до 34 тис. грн штрафу.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олег Юрків закрив провадження у справі через відсутність складу адмінправопорушення. На постанову суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що після запровадження карантину вихідного дня, який діяв до 30 листопада, мерія Львова стала на бік підприємців. Суботу та неділю у місті офіційно визнали робочими днями, а також у мерії створили Центр підтримки, що надавав юридичні консультації підприємцям. Також Львівська міськрада оскаржує​ рішення уряду про карантин вихідного дня у суді.