У Львові не буде карантину вихідного дня

Львівська мерія оголосила суботу і неділю робочими днями на території міста. Таким чином міська влада вирішила запобігти впровадженню «карантину вихідного дня», адже вихідних днів у Львові не буде – принаймні до кінця листопада. Про це у п’ятницю ввечері повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин «вихідного дня», бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю», – повідомив Андрій Садовий.

Він також опублікував копію рішення виконкому Львівської міськради і закликав підприємців скористатися цим рішенням, якщо їм різні контролюючі органи намагатимуться протидіяти їхній роботі, а також пообіцяв юридичну підтримку зі сторони мерії.

Як йдеться у рішенні виконкому, суботи і неділі у Львові оголошено робочими з 7:00 до 22:00 до кінця листопада. Це рішення стосується закладів харчування, спортзалів, басейнів ТРЦ, магазинів, кінотеатрів, закладів культури, ринків. Усі вони можуть працювати на вихідних за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що рішення уряду про запровадження «карантину вихідного дня» по всій території країни вступає в силу з 14 листопада. Це рішення уже розкритикували не лише підприємці, але й очільники багатьох міст. Сьогодні ж стало відомо, що уряд позбавив місцеву владу будь-якого впливу на запровадження карантинних обмежень.

Раніше мерія Львова уже звернулася до суду з позовом про скасування постанови Кабміну щодо карантину вихідного дня.