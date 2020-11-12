Львівська мерія оскаржує рішення уряду в суді

Міська комісія з питань ТЕБ і НС у Львові не підтримуватиме рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«"Карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім‘ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім», – написав мер на своїй сторінці у Facebook.

Крім цього, впродовж вихідних працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80, де консультуватимуть підприємців у випадку виникнення непорозумінь. За словами Андрія Садового, також місто формує мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу.

Керівниця управління комунікацій ЛМР Христина Процак уточнила ZAXID.NET, що заклади на вихідні зможуть працювати як і раніше, з дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Як писав ZAXID.NET, 11 листопада уряд прийняв рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня, що діятиме з півночі суботи до понеділка. Карантин розпочееться з 14 листопада і триватиме щонайменше до 29 листопада включно.

Згідно з рішенням Кабміну на вихідних зможуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки і транспорт. Не дозволяється робота розважальних закладів, а заклади громадського харчування зможуть працювати лише на доставку або на винос.

Цього ж дня під ЛОДА проти запровадження карантину вихідного дня протестували ресторатори, представники готельної, спортивної та розважальної галузей Львова та області. Акцію протесту підтримав мер Львова Андрій Садовий. Пізніше в ЛМР заявили, що оскаржуватимуть рішення уряду в суді. Текст самої постанови уряду ще не оприлюднили.