«Карантин вихідного дня» у львівському ресторані. Скільки це коштує?.

«Хмільний дім Роберта Домса» розташований на вул. Клепарівській

Шевченківський районний суд Львова визнав винною у порушенні карантину вихідного дня адміністраторку «Хмільного дому Роберта Домса» та оштрафував її на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду за 3 грудня, «Хмільний дім Роберта Домса», що на вул. Клепарівській, приймав відвідувачів у суботу, 14 листопада. Це був перший день карантину вихідного дня, відтак усі заклади громадського харчування, згідно з рішенням уряду мали б бути зачиненими, або працювати лише на доставку.

Приблизно о 22:00 поліція прийшла з перевіркою у «Хмільний дім Роберта Домса» і зафіксувала, що заклад приймає відвідувачів. На адміністраторку склали адмінпротокол через порушення карантину.

Під час судового розгляду адміністраторка не визнала своєї провини, зазначила, що є найманою працівницею, а сам протокол складений з порушеннями.

Справу розглядав суддя Руслан Єзерський. У постанові суду вказано, що невизнання провини адміністраторкою є голослівним та спростовується адмінпротоколом. Відтак суд оштрафував її на 17 тис. грн.

Директор «Хмільного дому Роберта Домса» Роман Заяць повідомив ZAXID.NET, що накладений штраф оскаржуватимуть в апеляційному суді.

Додамо, що 30 листопада Галицький районний суд Львова скасував штраф адміністраторці Celentano Ristorante, на яку теж склали протокол за порушення карантину. У своїх письмових поясненнях вона також зазначала, що є найманою працівницею. Суддя також помітив, що протокол проти неї був складений з порушеннями.