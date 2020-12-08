Адміністраторку львівського пабу оштрафували на 17 тис. грн за роботу в карантин вихідного дня
«Хмільний дім Роберта Домса» приймав відвідувачів попри заборону уряду
Шевченківський районний суд Львова визнав винною у порушенні карантину вихідного дня адміністраторку «Хмільного дому Роберта Домса» та оштрафував її на 17 тис. грн.
Як вказано у постанові суду за 3 грудня, «Хмільний дім Роберта Домса», що на вул. Клепарівській, приймав відвідувачів у суботу, 14 листопада. Це був перший день карантину вихідного дня, відтак усі заклади громадського харчування, згідно з рішенням уряду мали б бути зачиненими, або працювати лише на доставку.
Приблизно о 22:00 поліція прийшла з перевіркою у «Хмільний дім Роберта Домса» і зафіксувала, що заклад приймає відвідувачів. На адміністраторку склали адмінпротокол через порушення карантину.
Під час судового розгляду адміністраторка не визнала своєї провини, зазначила, що є найманою працівницею, а сам протокол складений з порушеннями.
Справу розглядав суддя Руслан Єзерський. У постанові суду вказано, що невизнання провини адміністраторкою є голослівним та спростовується адмінпротоколом. Відтак суд оштрафував її на 17 тис. грн.
Директор «Хмільного дому Роберта Домса» Роман Заяць повідомив ZAXID.NET, що накладений штраф оскаржуватимуть в апеляційному суді.
Додамо, що 30 листопада Галицький районний суд Львова скасував штраф адміністраторці Celentano Ristorante, на яку теж склали протокол за порушення карантину. У своїх письмових поясненнях вона також зазначала, що є найманою працівницею. Суддя також помітив, що протокол проти неї був складений з порушеннями.