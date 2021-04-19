Попри карантин у ресторані влаштували гучні святкування

Ресторан Park. Art of Rest у Львові закрили через порушення карантину. Таке рішення у понеділок, 19 квітня, ухвалили на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС. Напередодні в ресторані влашутвали гучний банкет попри те, що ресторани й Львові можуть працювати лише на виніс, доставку чи на літніх майданчиках.

Заклад Park. Art of Rest розташований на вул. Вітовського, 43а, безпосередньо у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. У неділю, 18 квітня, львів'янка Валенина Панфілова у Facebook-спільноті «Варта-1» повідомила, що в ресторані влаштували святкування дитячого свята. Ввечері того ж дня перший заступник міського голови Андрій Москаленко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео з вечірки в ресторані. За словами міського голови Андрія Садового, перехожі викликали на місце поліцію, яка склала протокол про порушення карантину та відкрила кримінальне провадження.

Крім Park. Art of Rest, за порушення карантину комісія також вирішила припинити діяльність готелю « Замок Лева», що на вул. Глінки, 7.

Зазначимо, що ресторан Park. Art of Rest відкрили на базі колишнього радянського кінотеатру «Дружба» в львівському парку культури. Ресторан належить ТзОВ «Круаель», власниками якого є донька та син голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича – Надія Гичка та Павло Дубневич, а також ще одна донька Богдана Дубневича Богдана Колодій, дружина бізнес-партнера Дубневичів Тараса Колодія.

Нагадаємо, що Львів з 25 березня перебуває у червоній карантинній зоні. Ресторани у можуть працювати лише на виніс, доставку або на літніх майданчиках за окремим протоколом. Мінімальний штраф за порушення карантину в Україні становить 17 тис. грн. Протоколи про порушення розглядають суди, які переважно порушників не штрафують через малозначність злочину.