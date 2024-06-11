Колишня квартира російського пропагандиста продається за 950 тис. доларів

У Львові виставили на продаж п’ятикімнатну квартиру на вул. Новаківського в центрі міста, у якій до 2014 року проживав російський пропагандист, лідер партії «Рускій блок» Олександр Свістунов. За цією адресою була зареєстрована і його ГО «Рускій рух України». Навесні 2014 року Олександр Свістунов втік з України до окупованого Криму і зараз перебуває в офіційному розшуку. Теперішня власниця продає помешкання за 950 тис. доларів.

Оголошення про продаж елітної квартири на вул. Новаківського, 8 у центрі Львова з’явилося на сайті оголошень OLX на початку червня і на момент публікації новини його переглянули близько 17 тис. користувачів.

Квартира №4 розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку – пам’ятки архітектури у стилі неокласицизму початку XX століття. Помешкання загальною площею 211 м2 складається з п’яти кімнат та кухні. Ціна продажу – 950 тис. доларів (4500 дол/м2).

«У квартирі зроблено ремонт за авторським проектом в стилі бароко. Залишаються оригінальні італійські меблі, люстри, предмети декору та вмонтована побутова техніка. Є відеоспостереження та сигналізація. Підходить як для проживання, так і для бізнесу», – зазначається в оголошенні.

Інтер’єр квартири на вул. Новаківського, де проживав Олександр Свістунов (фото OLX)

Як видно з фотографій, стелі кімнат розписані малюнками та оздоблені гіпсовою ліпниною з позолотою, стіни обвішані великими дзеркалами, зі стель звисають масивні кришталеві люстри. Також квартира оздоблена масивними меблями в стилі бароко.

За інформацією з Державного реєстру речових прав, з травня 2014 року власницею згаданої квартири є львів’янка, ФОП Галина Дворянин, яка займається здачею квартир в оренду.

Син теперішньої власниці квартири, який побажав залишитися неназваним, підтвердив ZAXID.NET, що в помешканні до 2014 року проживав російський пропагандист Олександр Свістунов. Квартира була записана на його доньку, киянку Олену Свістунову, яка і продала помешкання Галині Дворянин. У квартирі була зареєстрована ГО Олександра Свістунова «Рускій рух України».

Інтер’єр квартири з ремонтом в стилі бароко, за словами сина теперішньої власниці, зберігся з того часу, коли там проживав Олександр Свістунов.

За даними YouControl, донька Олександра Свістунова Олена є співзасновницею «21-го кірпічного заводу» в Луганську. Вона є власницею квартир в Києві та Маріуполі, будинку на Київщині, а також квартири на вул. Огієнка в центрі Львова. Також має земельні ділянки на Київщині та в Криму.

77-річний колаборант Олександр Свістунов народився у Львові, навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Був головою партії «Рускій блок» та керував «Рускім двіженієм України». У 2006-2014 роках був депутатом Верховної Ради Криму. У 2014 році виїхав у Бахчисарай, де продовжив колабораційну діяльність. У 2021 році соратники Свістунова у Криму заявляли, що він залишився без грошей і оголошували збір для допомоги.

За неофіційною інформацією, одним з основних джерел доходів Свістунова, коли він ще жив у Львові, був конвертаційний бізнес. Через підозри в організації фіктивного бізнесу та шахрайстві у 2012-му його навіть затримували працівники СБУ, а соратники Свістунова заявляли про політичне переслідування і просили допомоги в російського посольства.

У січні 2024 року СБУ повідомила заочну підозру Олександру Свістунову за виправдовування збройної арегресії Росії та пособництво державі-агресору. За даними СБУ, саме Олександр Свістунов допоміг ФСБ знайти і завербувати агента Олександра Косторного, який у березні 2022 року скоригував ракетну атаку росіян по Яворівському полігону.