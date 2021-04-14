Спонсор російського руху у Львові виявився нікому не потрібним

Один із творців та постійних спонсорів Російського культурного центру у Львові бізнесмен Олександр Свистунов залишився у Криму без грошей. Про збір коштів для 74-річного екс-лідера проросійської партії «Руський блок» повідомив редактор пропагандистського інформагентства NewsFront Костянтин Книрік. Він заявив, що останні сім років сам фінансово допомагав Свистунову, але зараз той виявився нікому не потрібним.

«У 90-ті цей корінний львів'янин, будучи мільйонером і дуже багатою людиною, заснував єдину російську партію в Україні, партію «Руський блок», заснував рух «Російський рух України» і став спонсором і відкрив перший Російський культурний центр у Львові. Після цього були 20 років боротьби і політичних репресій. У результаті цього всього людина із мільйонера перетворилася на бідняка. Йому уже за 70 і крім мене в Криму йому ніхто не допомагає! Він ще цілком здатний на активні дії, але здоров'я інколи підводить, свого житла нема і він опинився у дуже складному стані. Ми сім років допомагали йому чим могли, але зараз ситуація така, що наших можливостей не вистачає», – написав Книрік.

Про Олександра Свистунова довгий час нічого не було відомо, крім того, що він живе у Криму. У Львові він найбільш відомий як один із меценатів Російського культурного центру, який був осередком місцевої російської меншини. У 2016-му СБУ відкрила кримінальне провадження за ознаками розпалювання національної ворожнечі у газеті Російського культурного центру у Львові (втім, результат цього провадження невідомий). А в 2017-му РНБО наклала на Олександра Свистунова персональні санкції, заборонивши йому в'їзд до України.