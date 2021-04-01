Після повернення окупованих територій Україна видворить громадян Росії, які незаконно туди переїхали. Про це розповів юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Леонід Ситченко проекту «Крим.Реалії»,

Раніше таку заяву озвучив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Міністр підкреслив, що підхід під час видворення повинен бути індивідуальним: за словами Резнікова, якщо росіянин прибув на окуповану територію законно, «напевно, до нього питань не буде».

Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Леонід Ситченко пояснив, що такі рішення дійсно можуть прийматись індивідуально, за рішенням Державної міграційної служби, але це можна оскаржити в судах.

«Ті громадяни, які прибули на нашу територію незаконно, дійсно не мають ніяких легальних підстав для перебування в Україні. Відповідно, їх можуть примусово видворити – в індивідуальному порядку, за рішенням Державної міграційної служби, причому це можна оскаржити в судах. Крім того, між Україною і Росією діє угода від 2013 року про реадмісію: простіше кажучи, Москва повинна приймати своїх громадян за запитом Києва. Оскільки мова не йде про видворення громадян України, то таким чином у випадку з Кримом наша країна не порушила б ні своє законодавство, ні міжнародні норми», – пояснив Леонід Ситченко.

До слова, у відповідь на заяву Резнікова, депутат Держдуми Росії з Криму Михайло Шеремет закликав російські слідчі органи порушити кримінальну справу проти українського міністра і оголосити його в розшук.

У листопаді 2019 року в представництві президента України в Автономній Республіці Крим оцінили кількість переїхали на півострів росіян в півмільйона людей, однак точні дані щодо цього відсутні. Значна частина переселенців вибирає в якості місця проживання Севастополь: за неофіційними оцінками підконтрольної Кремлю влади, населення міста може становити до 700 тис. осіб – проти 380 тис. у 2014 році.