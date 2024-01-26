Олександр Свистунов у 2013 році втік зі Львова до Криму, де продовжує антиукраїнську діяльність

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту, колишньому лідеру партії «Рускій блок», уродженцю Львова Олександру Свистунову. За даними спецслужби, саме він допоміг завербувати коригувальника російських ударів по Яворівському полігону Олександра Косторного. 76-річний пропагандист зараз проживає в окупованому Криму, де продовжує свою антиукраїнську діяльність.

«За даними слідства, ворожий пособник тривалий час проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили. У 2013 році переїхав на територію автономної республіки, де залишився після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави», – повідомили в СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, саме Олександр Свистунов допоміг ФСБ знайти і завербувати агента Олександра Косторного, який у березні 2022 року скоригував повітряну атаку росіян по Яворівському полігону. Косторний та Свистунов познайомилися під час проживання останнього у Львові.

Олександр Косторний зараз на лаві підсудних, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України. Він регулярно публікує у власному Telegram-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію та захоплення частини території України, вихваляє режим Путіна та воєнні злочини Росії проти цивільного населення України. Також він є частим гостем в ефірах окупаційного інформагентства News Front, створеного у Криму для поширення ворожої пропаганди.

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ заочно повідомили Свистунову про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).