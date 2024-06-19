Олександра Свістунова визнали винним у пособництві та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України

Галицький районний суд Львова виніс вирок російському пропагандисту Олександру Свістунову за пособництво Росії та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Під час заочного розгляду справи суд призначив Свістунову 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, правоохоронці обвинувачують російського пропагандиста родом зі Львова Олександра Свістунова у пособництві державі-терористу (ч.1 ст.111-2 ККУ) та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч.2 і 3 ст.436-2 ККУ).

77-річний Олександр Свістунов у своєму телеграм-каналі регулярно публікує дописи ти поширював власні інтерв’ю, у яких виправдовував та підтримував злочинні дії Росії під час війни (із 2014 року), захоплення частини території України, вихваляв дії Путіна, критикував дії української влади та закликав підтримувати російський рух.

Згідно з експертним висновком, у заявах Свістунова є прояви приниження національної честі та гідності українців, приниження за регіональною приналежністю жителів Львівщини/Галичини, розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті. Пропагандист також закликав співпрацювати з окупаційною владою та ворожими збройними формуваннями.

Українські правоохоронці заочно повідомили Олександру Свістунову про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки пропагандист переховується у тимчасово окупованому Криму. Адвокат Свістунова заявив, що немає зв’язку зі своїм клієнтом і йому невідома його позиція щодо висунутих обвинувачень. На думку адвоката, інкриміновані Свістунову злочини не підтверджені належними доказами.

«Припускаю факт отримання громадянства Російської Федерації обвинуваченим, що може свідчити про відсутність складу інкримінованого правопорушення у його діях», – наведені слова захисника Свістунова у вироку суду.

За даними ДМС України у Львівській області, відомості про припинення Олександром Свістуновим громадянства України у них відсутні. Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі матеріали та аргументи у цій справі, визнавши Олександра Свістунова винним у пособництві та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Свістунову заочно призначили 12 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права займати посади у держорганах та у місцевому самоврядуванні протягом 15 років. Вирок ще можна оскаржити.

Як повідомляв ZAXID.NET, спецслужби вважають, що саме Олександр Свістунов допоміг ФСБ завербувати коригувальника російських ударів по Яворівському полігону Олександра Косторного. Раніше ми детально писали про суд над Косторним та вирок у цій справі.